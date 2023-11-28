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Определены 1102 громады, в которых есть услуги в сфере ментального здоровья, - Шмыгаль

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Определены 1102 громады, в которых есть услуги в сфере ментального здоровья, - Шмыгаль
Координационный центр по психическому здоровью осуществил предварительный аудит услуг и профессиональной способности их предоставления, в результате которого были определены 1102 громады, в которых есть услуги или потенциальный поставщик в сфере ментального здоровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КМУ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Например, в сфере образования такая возможность есть у 87% громад Украины. Но в сфере социальной защиты показатель покрытия услугами достигает всего 27%. После аудита количества следует провести аудит качества этих услуг. Необходимо понять, чего не хватает для того, чтобы защита ментального здоровья была действенной и эффективной", - сообщил Шмыгаль во время заседания межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья.

В заседании также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая отметила, что 2024 должен стать годом максимального распространения проектов в сфере ментального здоровья в регионах, чтобы "психологические услуги дошли до каждого украинца, как бы отдаленно от крупных городов он ни жил".

В свою очередь, глава украинского правительства подчеркнул, что "фокус работы правительства и министерств – это присутствие контекста ментального здоровья во всех политиках, где человек взаимодействует с государством".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Ментально здорові люди ніколи в житті би не проголосували за зелепуха
  • Алекс Скела
    Ментальне здоров'я - це здоров'я ментів!
    )))
    І то правда: з огляду на їхні гладкі та червоні пики, мимоволі позаздриш іхньому ж здоров'ю. Ментальному!
    )))
  • Алекс Скела
    щоб "психологічні послуги дійшли до кожного українця, хоч би як віддалено від великих міст він жив"

    А чому про гроші тому самому українцю стісняєтеся?
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