Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы будут бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова, - заявление

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не будут участвовать в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на нем главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

"Участие С. Лаврова в министерском заседании ОБСЕ также несет риски легитимизации агрессора России как полноправного члена нашего сообщества свободных народов и преуменьшения жестоких преступлений, которые совершает Россия, как и примирение с вопиющим нарушением и неуважением к основополагающим принципам и обязательствам". "Мы, министры Эстонии, Латвии и Литвы, не будем принимать в этом участия и не будем разделять ответственности за последствия, к которым это приведет", - говорится в заявлении.

В заявлении указывается на то, что за последние два года все были "свидетелями того, как одно государство-участник ОБСЕ активно и жестоко пытается уничтожить другое".

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"Будем откровенны: агрессивная война и зверства России против ее суверенного и мирного соседа Украины грубо нарушают международное право, в том числе Устав ООН, и являются нападением на ОБСЕ и ее основополагающие принципы. Мы также не видим ничего, кроме обструктивного поведения России в самом ОБСЕ - сначала путем блокирования любого присутствия и деятельности ОБСЕ в Украине, затем путем блокирования председательства Эстонии в 2024 году по полностью сфабрикованным причинам, а теперь путем блокирования конструктивных решений, направленных на сохранение организации живой и функциональной", - отметили министры.

Они заявили, что глубоко сожалеют о решении, которое позволило непосредственное участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 30-м заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье – "это только предоставит России еще одну пропагандистскую возможность".

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Было отмечено, что все, что сейчас нужно, – "это немедленное и безусловное прекращение агрессии России, вывод ее войск со всех оккупированных территорий, компенсация нанесенного ущерба и полная ответственность виновных в международных преступлениях". Однако "ничего из этого не происходит", и Россия даже отдаленно не рассматривает возможность соблюдения своих международных обязательств в рамках ОБСЕ.

"ОБСЕ изначально была создана для развития европейской безопасности, предотвращения конфликтов и сохранения мира. А Россия своими незаконными и жестокими действиями снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в сфере безопасности. На самом деле, сегодня Европа нуждается в безопасности от России и против России, а не вместе с ней. Именно поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, решили не участвовать в Совете министров ОБСЕ в Скопье", - говорится в заявлении.

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