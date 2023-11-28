Испания поддерживает открытие переговоров по вступлению Украины в ЕС, - глава МИД Альбарес

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры в Брюсселе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом испанский руководитель МИД Мануэль Альбарес написал в сети Х (Twitter).

"Продуктивный разговор с моим хорошим другом Дмитрием Кулебой. Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем начало переговоров по вступлению Украины в ЕС", - отметил он.

Кулеба написал, что признателен испанскому коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Испанией Украины в противодействии российской агрессии, а также за поддержку решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы также обсудили пути наращивания потенциала европейской оборонной промышленности", – сообщил Кулеба в Х (Twitter).

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