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Для оккупантов готовятся "хорошие дальнобойные вещи", - Зеленский после встречи с руководителем Минстратегпрома Камышиным

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Для оккупантов готовятся "хорошие дальнобойные вещи", - Зеленский после встречи с руководителем Минстратегпрома Камышиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник совещание с главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и заявил о подготовке министерством "хороших дальнобойных вещей" для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении 28 ноября.

"Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • pacerhard melina
    Неужели сверхлегкий асфальт?
  • Артур Пирожков 0437828b
    Та куди ви поспішаете, торопиги етакі. Всього 2 роки війни, а ви вже готуєте хороші далекобійні речі.

    В такій важливій справі не можна поспішати - сім раз відмірь, і всяке таке...

    Не на часі!
  • kelt kant
    да ти вже "армію дронів" набудував так, що й далі 90% дронів на фронт хлопцям волонтери за народні донати возять ...
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