Для оккупантов готовятся "хорошие дальнобойные вещи", - Зеленский после встречи с руководителем Минстратегпрома Камышиным
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Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник совещание с главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и заявил о подготовке министерством "хороших дальнобойных вещей" для оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении 28 ноября.
"Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - заявил Зеленский.