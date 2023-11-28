В течение суток россияне 22 раза обстреляли Сумщину: погибли три человека, среди них 7-летняя девочка, еще три человека ранены
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Краснопольская громада: враг ударил из минометов (19 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: совершены обстрелы из минометов (11 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и РСЗО (7 взрывов). Вследствие обстрелов три человека погибли, среди них 7-летняя девочка, которая от травм скончалась в больнице. Также три человека ранены.
- Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (22 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
- Свесская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Юнаковская громада: были минометные обстрелы (16 взрывов), обстрелы из артиллерии (8 взрывов) и сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (2 взрыва).
- Белопольская громада: произведен артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).