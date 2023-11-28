В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы "шахедов", в Киевской области работает ПВО
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Из-за угрозы российских ударных беспилотников в Киеве объявлена воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в Киевской ОВА.
Воздушные силы ВСУ сообщили о нескольких группах вражеских "шахедов" над Украиной, в частности в южных и центральных регионах. Угроза ударных БПЛА для всех областей, где объявлена воздушная тревога.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве.