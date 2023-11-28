Оккупанты заявили о ликвидации генерала российской армии Завадского, - Штефан
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Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о ликвидации российского генерал-майора Владимира Завадского. Но информация нуждается в дальнейшем уточнении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Штефан написал в соцсети Х.
Информация требует уточнения.
"Генерал-майор Завадский Владимир – заместитель командира 14-го Армейского корпуса", – говорится в сообщении.
Позже он обнародовал скрины, где подтверждается смерть этого оккупанта в российских пабликах.