Антикоррупционный суд закрыл все производства НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового", - ЦПК

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла все производства по делу НАБУ по олигарху Игорю Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Все девять заседаний по делу Коломойского закончились одинаково: апелляционный суд окончательно закрыл производство. Решение приняли судьи апелляции Даниила Черненькая, Инна Калугина и Николай Глотов. При этом судья Глотов каждый раз высказывал отдельное мнение", - говорится в сообщении.

В частности, апелляция отменила залог и закрыла производство по подозреваемой Конопкиной, а также закрыла производство по ходатайствам о мерах пресечения подозреваемым Луговому и Якименко. Также апелляция оставила в силе решение о закрытии производств по ходатайству об аресте имущества всех шести подозреваемых: Коломойского, Дубилета, Шмальченко, Лугового, Якименко и Конопкиной.

Как отмечают в ЦПК, только в ходатайстве об аресте имущества Коломойского речь шла о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов. Арест на активы потребовался для обеспечения возможной конфискации или спецконфискации в случае обвинительного приговора суда в будущем.

Однако ВАКС не стал рассматривать ходатайство об арестах и мерах пресечения и закрыл производство. По мнению апелляции, срок расследования по делу истек в мае 2023 года. К такому выводу судьи пришли, сославшись на "правки Лозового".

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"После решений апелляции дело, с большой долей вероятности, придется закрыть. Хотя как дело Коломойского, так и еще десятки топ-дел, можно было спасти, отменив "правки Лозового". Но "слуга" Ионушас и подконтрольный ему правоохранительный комитет не хочет включать соответствующие нормы "в законопроект о реформе САП. Чем наплевал на позицию послов G7", - отмечают в ЦПК.

Напомним, 7 сентября детективы Национального бюро расследований по согласованию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами "ПриватБанка" на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен.

8 сентября НАБУ и САП арестовали активы Коломойского. Ограничение наложили на 48 часов. Также в Высший антикоррупционный суд направили ходатайство о наложении ареста на имущество олигарха. Позже стало известно, что судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

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2 сентября СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Кстати, 25 сентября Апелляционный суд отказался уменьшать залог по этому делу.

15 сентября Коломойский получил новое подозрение по трем статьям. По версии правоохранителей, за 2013-2014 годы он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером, отметили в СБУ. После этого суд избрал новую меру пресечения для Коломойского в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 3,89 млрд грн.

28 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для Коломойского до 26 января 2024 года.