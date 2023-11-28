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Зеленский возглавил список европейских деятелей-"мечтателей" по версии Politico

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Издание Politico в своем рейтинге наиболее влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский возглавил список европейских деятелей-мечтателей по версии Politico 01

"Уинстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший. Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично меняющий ход истории, но не силой своей армии или экономики, а силой своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", - подчеркнуло издание.

Отметим, что на второе место в категории "Мечтатели" издание поставило российского политика Алексея Навального. Также в ней оказались президент Черхии Петр Павел, президент Европейского парламента Роберт Мецол и другие деятели.

Представитель Украины есть и в номинации "Деятели" – четвертое место занял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджо Мэлони.

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В категорию "Разрушители" попали премьер Венгрии Орбан и министр иностранных дел Германии Бербок. Возглавила список глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отметим, что в 2022 году газета Politico назвала Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

Топ комментарии

  • НБ
    А категорія "корумповані балаболи" була?
  • Dust
    випадковий преЗЕдент

  • Виталий 6b40280c
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