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Санду лишила молдавского гражданства политика Калинина, собиравшего помощь российским военным

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Санду лишила молдавского гражданства политика Калинина, собиравшего помощь российским военным
Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ появился на сайте главы молдавского государства.

Основанием для лишения Калинина гражданства Молдовы стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно "вербовка в вооруженные силы иностранного государства".

Александр Калинин стал главой молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году Калинин собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже по собственной инициативе отказался от этого.

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Калинин открыто поддерживает вторжение России в Украину. На многочисленных фото и видео в своих соцсетях он появляется в военной форме с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове.

Также молдавский политик проводил акции в поддержку российских солдат – собирает обувь и теплую одежду, которую потом сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области.

Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Молодчина, а наші у ВРУ дуполизи *****, з московським паханатом у рясах, і досі в дьосна цілуються! Промосковська влада, а сидять на шиї в Українців! Московіти *****, убивають Українців, а їх, московитів, охороняють нардепи з ВРУ!!
  • Only
    Коли тут хтось хейтить Майю, мене це бісить, бо в неї більші яйця, ніж в нашої влади, яка під час повномасшабної війни не знайшла нічого ліпшого, як намагатись знести Головнокомандуючого ЗСУ, що вкотре доводить, що ця влада працює на московію!

    Тому не катіть бочку на пані Майю - вона робить все, що може, зважаючи на те що Молдова маленька країна, з маленькою економікою, і маленькою армією, але з великим серцем!
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
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