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Это бездействие, которого нельзя простить, - Туск о поведении польских властей в ответ на блокирование водителями границы с Украиной

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Это бездействие, которого нельзя простить, - Туск о поведении польских властей в ответ на блокирование водителями границы с Украиной
Дональд Туск, который в середине декабря может стать премьером Польши, оценивая ситуацию с блокированием границы с Украиной, обвинил действующее правительство Матеуша Моравецкого "в бездействии, которого нельзя простить"

Об этом Туск заявил журналистам в Сейме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это бездействие, которого нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", - сказал политик.

По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в очень сложную ситуацию: "Право и Справедливость", Моравецкий и Качиньский ужасно, очень по-дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту".

Лидер Гражданской коалиции подчеркнул, что сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию, "полностью забывая о польских интересах". По его словам, "Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, в то же время не пренебрегая собственными интересами".

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"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – констатировал Туск.

При этом он отметил, что изучает эту проблему и проводит встречи с политиками и экспертами, занимающимися вопросом границы.

Как сообщалось, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. 27 ноября президент Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и принял присягу в новом составе Совета министров. Если правительство Моравецкого в течение двух недель не получит вотум доверия в Сейме, то следующим правом формировать новый кабинет будет Дональд Туск, за которым стоит властное большинство в Сейме. Туск уже определился с составом будущего правительства, но фамилии кандидатов еще официально не озвучивались.

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Топ комментарии

  • Only
    Зараз тут налетить одна під німецьким прапором, під ніком на "valent" починається, і на "7f6f0f14" закінчується, і почне верещати що це все брехня, пропаганда Українского уряду, а Українці невдячні, і їздять до Польщі лише через співчуття Єврокомісії, і що то самі Українці винні, що їх не хочуть бачити!
  • Myko
    Дональд Туск, який у середині грудня може стати прем'єром Польщі:

    "Це бездіяльність, яку не можна пробачити. "Право і Справедливість", Моравецький і Качинський жахливо, дуже по-дилетантському, непрофесійно і дуже цинічно розіграли українську карту".

    https://censor.nehttps://censor.net/ua/news/3458376/tse_bezdiyalnist_yaku_ne_mojna_probachyty_tusk_pro_povedinku_polskoyi_vlady_u_vidpovid_na_blokuvannyat/ua/n3458376

    Спасибі Дональду Туску що закрив роти усім хто тут на форумі рвав дупи за Польщу і польських блокувальників.
  • Александр Глазков ffee93ff
    Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі

    Ірина Озтурк
    6 листопада, 15:24 glavcom.ua

    Німецькі компанії, які мають своє виробництво в Україні, нарікають на польських митників, які суттєво затримують експорт товарів і буквально «душать» таким чином українську економіку. Про це пише німецький журнал Spiegel.

    За інформацією видання, німецькі інвестори, які розмістили в Україні своє виробництво, заявляють: Варшава навмисно «ставить палиці в колеса» Україні, затримуючи експорт, що суперечить економічній підтримці України з боку ЄС.

    https://glavcom.ua/
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