Это бездействие, которого нельзя простить, - Туск о поведении польских властей в ответ на блокирование водителями границы с Украиной
Об этом Туск заявил журналистам в Сейме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это бездействие, которого нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", - сказал политик.
По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в очень сложную ситуацию: "Право и Справедливость", Моравецкий и Качиньский ужасно, очень по-дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту".
Лидер Гражданской коалиции подчеркнул, что сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию, "полностью забывая о польских интересах". По его словам, "Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, в то же время не пренебрегая собственными интересами".
"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – констатировал Туск.
При этом он отметил, что изучает эту проблему и проводит встречи с политиками и экспертами, занимающимися вопросом границы.
Как сообщалось, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. 27 ноября президент Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и принял присягу в новом составе Совета министров. Если правительство Моравецкого в течение двух недель не получит вотум доверия в Сейме, то следующим правом формировать новый кабинет будет Дональд Туск, за которым стоит властное большинство в Сейме. Туск уже определился с составом будущего правительства, но фамилии кандидатов еще официально не озвучивались.