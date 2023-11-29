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В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мир до выборов президента США, - Reuters

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В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мир до выборов президента США, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США в ноябре 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом анонимно заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в комментарии Reuters.

Это происходит на фоне опасений, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины.

Высокопоставленный чиновник после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал чиновник.

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Топ комментарии

  • НБ
    Мирної угоди з *********** не буде ніколи. Коли їх змусять "важкі обставини" відповзти "за порєбрік" ми не зможемо окупувати ********* і поставити стяг над кремлем - ну от нема у нас бажаючих в достатній кількості! Поразку вони не визнають щоб не платити репарації. Доведеться ізолювати ********* і вводити нові економічні санкції які мають призвести до демілітаризації *********у. Тобто: 1) до виплати репарацій; або 2) розвалу *********у на декілька держав. Інших шляхів до европейської та світової безпеки не існує. Звідси мирна угода буде укладена з новими деміліаризованими державами розваленого *********у через 20-30 років або з демілітаризованим *********** після виплати репарацій через 100 років. Сьогодні думати про мир з одержимими "імперськими ідеями" дикунами марудна справа...
  • Trevo Trow
    Поки з України не полетять томагавки на оборонку немитої, ріпоїди не вгамуються.
  • Eight Wonder
    Ожидает, когда придет рыжий пёс
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