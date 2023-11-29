Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы с рекордными расходами на продолжение войны, – ISW

Президент РФ Владимир Путин подписал бюджет страны на 2024 год, значительно увеличивающий федеральные расходы, включая рекордный уровень расходов на оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Путин подписал закон, значительно увеличивающий расходы России в 2024 году, включая рекордный уровень расходов на армию и оборонно-промышленный комплекс", - говорится в отчете.

В федеральном бюджете РФ на 2024 год госрасходы составляют 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета – 9,5 млрд долларов. Сообщается, что российские власти планируют потратить около 157,5 млрд долларов на оборону и правоохранительную систему, что составляет 39 процентов всех расходов федерального правительства.

По данным экспертов ISW, в 2023 году министерство финансов России выделило на оборону 72,1 млрд долларов. Но эта сумма, вероятно, больше, учитывая, что значительная часть российского федерального бюджета засекречена.

Если опубликованные данные верны, то более трети федерального бюджета будет ориентирована на оборону, что составляет рекордный уровень российских оборонных расходов. При этом отмечается, что федеральный бюджет не покрывает все расходы на армию и силовиков, часть финансовой нагрузки возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры.

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По мнению аналитиков ISW, Кремль планирует направить большую часть своих федеральных бюджетных средств, выделенных на оборону, для поддержания вторжения в Украину.