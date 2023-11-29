Сенат США на следующей неделе начнет рассматривать законопроекты о помощи Израилю и Украине
1 3401
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что законопроекты о помощи Израилю и Украине будут поставлены на рассмотрение в верхней палате Конгресса США уже на следующей неделе.
Об этом сообщает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Шумер также подчеркнул, что этот шаг необходим даже в том случае, если не будет договоренности с республиканцами о финансировании укрепления границы.
"Я вынесу их на рассмотрение на следующей неделе, и надеюсь, с двухпартийной поддержкой, потому что это единственный способ добиться результата", – сказал Шумер.