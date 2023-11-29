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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 327 580 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 327 580 (+1140) человек,

– танков - 5 538 (+15) единиц,

– боевых бронированных машин - 10 312 (+27) единиц,

– артиллерийских систем - 7 908 (+32) единиц,

– РСЗО - 910 (+3) единиц,

– средств ПВО - 600 (+3) единиц,

– самолетов - 323 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 944 (+39) единицы,

– крылатых ракет - 1567 (+2) единиц,

– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 10 348 (+46) единиц,

– специальной техники – 1121 (+8) единица.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    О як гарно ЗСУ скористалися вчорашньою "паузою" між хвилями циклонів Учора був ясний день і кацапи поперли до лінії фронту "м"ясо", "горючку" і "залізо" А те "м"ясо" та "залізо", яке було на фронті - у бій кинули От і "намолочено" І на лінії зіткнення, і по колонах на марші "вжарили"
  • частный сектор
  • Vitaliy Kasenkov
    Мої сподівання на "кругленьку цифру" здійснилися - 10 раз за місяць більше 1 000 ординців за добу.
    600 ППО і 100 з них з початку осені, а ще з початку осені 8 000 одиниць наземної техніки і 20 000 за цей рік. Ну і на останок 220 000 чумардосів з початку року (трохи більше як в два рази в порівнянні з минулим роком).
    Слава козакам, бережи вас Боже.
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