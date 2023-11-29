Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 327 580 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 327 580 (+1140) человек,
– танков - 5 538 (+15) единиц,
– боевых бронированных машин - 10 312 (+27) единиц,
– артиллерийских систем - 7 908 (+32) единиц,
– РСЗО - 910 (+3) единиц,
– средств ПВО - 600 (+3) единиц,
– самолетов - 323 (+0) единицы,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 944 (+39) единицы,
– крылатых ракет - 1567 (+2) единиц,
– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 10 348 (+46) единиц,
– специальной техники – 1121 (+8) единица.