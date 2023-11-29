Аграрный экспорт из Украины не оказывает негативного влияния на рынки ЕС, - Еврокомиссия

В Европейской комиссии не видят серьезных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.

Об этом шла речь на заседании комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы отслеживаем объемы, мы отслеживаем динамику цен, импортную цену на национальном уровне, а также цены на уровне ЕС, и мы публикуем мониторинговый отчет каждые два месяца. Поэтому пока мы не видим каких-либо очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС", - сказал докладчик по этой теме Пьер Баску, директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии.

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Он отметил, что комиссия работает над развитием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит. Она хочет, "чтобы Украина продолжала вносить свой вклад в мировую продовольственную безопасность и могла продолжать экспортировать свою продукцию в ЕС, а также за его пределы", - отметил Баску.

Евродепутаты напомнили, что "коридоры солидарности" стали спасительными для украинской экономики и позволили экспортировать более 108 миллионов тонн товаров и импортировать 38 миллионов тонн другой продукции на общую сумму 123 миллиарда евро. Эти объемы значительно выросли после открытия черноморского маршрута.

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При этом вице-президент аграрного комитета Мазали Агилар заявила, что испанские порты переполнены зерном не только из Украины, но и из России, по невероятно низким ценам. "С таким давлением импорта они не могут продолжать работать. Очевидно, что мы должны показать нашу солидарность с Украиной, но не за счет наших производителей зерна", - сказала она, призвав комиссию принять меры, чтобы европейские производители зерна не обанкротились.

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"Мы хотим видеть Украину в будущем членом ЕС. Она является крупным производителем", – отметил член комитета Мартин Хойслинг. Но, по его словам, нужен долгосрочный план, сбалансирующий защиту европейских производителей и помощь Украине: "Мы не можем ожидать, что война закончится через три месяца, нужно привыкнуть к этой ситуации".