Россияне подрываются на своих же минах, потому что засекретили карты минных полей, - Генштаб

Руководство российской армии засекретило карты минных полей в Украине. Поэтому оккупанты часто подрываются на своих минах и несут потери.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ. Мотивировали свой отказ российские террористы отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и отсутствием разведывательных данных", - заявил спикер.

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По словам Ковалева, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные захватчиками.

"Карты этих минных полей засекречены, а информация штурмовым подразделениям оккупантов передается только по квадратам и без четких координат", - добавил он.

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Так, за месяц 810-я бригада морской пехоты РФ потеряла около 50 солдат из-за подрыва на собственных минах.