Россия готова захватить часть стран ЕС, – президент Чехии Павел

Россия в настоящее время представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности и союзникам по Североатлантическому альянсу.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина открыто заявляет, что борется против "коллективного Запада". По мнению Павла, российские имперские амбиции не имели бы границ, если бы эти границы не были установлены.

"Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока", - отметил он.

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Президент Чехии заявил, что большая опасность угрожает странам, которые пока не являются членами Евросоюза и НАТО.

"Вот почему очень важно поддерживать такие государства, как Молдова, Грузия или Босния и Герцеговина", - сказал он.

Также президент Чехии добавил, что Россия принесла далеко идущий военный конфликт в Европу, вызвав огромные человеческие страдания и разрушения в Украине.

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Павел сказал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, развязала империалистическую, кровавую кампанию против суверенной страны и совершает военные преступления масштабов, которых не наблюдали в Европе за последние 80 лет, за исключением резни в Сребренице.

Он подтвердил, что Украину необходимо продолжать поддерживать в политическом, экономическом, гуманитарном и военном отношении. По словам Павла, на политиках также лежит большая ответственность в плане стратегических коммуникаций.

"Лично дома я неоднократно объясняю, что на Украине на кону стоит наша собственная безопасность", - заявил он.

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Президент Павел добавил, что не все лидеры стран разделяют его точку зрения. За время его короткого президентского срока ему пришлось поговорить с некоторыми лидерами, чье мнение о России было совсем другим.

"Моя цель - не судить их, а выслушать и объяснить, как связаны текущие события. с историческим опытом нашей страны", - сказал он.

Также он считает, что если бы Россия получила выгоду из своей агрессии, ее аппетит увеличился бы. Более того, это могло бы вдохновить другие страны использовать военную силу для достижения своих интересов.