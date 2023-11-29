Новости

Отравление жены Буданова показало, что российская агентура внедрена глубже, чем считалось, - NYT

17 234138
Отравление жены Буданова показало, что российская агентура внедрена глубже, чем считалось, - NYT
Отравление жены главы ГУР МО Марианны Будановой может означать, что российская агентура в Украине внедрена значительно глубже, чем считалось ранее.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Если России удалось отравить Буданову, это может означать, что российские агенты действовали ближе к внутренним кругам власти, чем считалось возможным ранее", – пишет издание.

В то же время экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в комментарий NYT заявил, что оценку отравления Будановой можно будет дать только тогда, когда станет известно больше обстоятельств. В то же время он "был бы удивлен", если бы у Кремля оказались агенты, способные приблизиться к Буданову и его жене.

"На территории Украины просто нет необходимой агентуры, которая могла бы их отравить", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что жену главы ГУР МО Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она проходит лечение.

Смотрите также: Кремлевские пропагандисты пришли к выводу, что Буданов сам отравил свою жену. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • CryptoShorts
    отруєння дружини буданова разом з керівництвом ГУР показало, що ГУР тупо ігнорує правила безпеки і бухає в кабаках попри величезні загрози
  • Василь d5bbff27
    Можливо я помиляюсь,але я не вірю в це навмисне отруєння. Яку цінність представляє дружина ,да і сам Буданов,який чи навмисне,чи через брак професіоналізма "проспав" наступ рашки на Україну Постійна брехня Буданова,його постійний піар не дає довіри до нього ,а відношення до наших розвідників--визиває навіть тривогу,чи здатний він очолювати таке відомство як розвідка? Схоже на черговий ,невдалий піар.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже схоже що расєські агенти не тільки біля влади але нажаль і у самій владі в Україні...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости