МИД РФ: "Россия готова к войне с НАТО, возобновить отношения уже невозможно"

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что он не исключает вооруженного конфликта между Россией и НАТО, поскольку улучшить отношения уже невозможно. РФ готова защищать свои национальные интересы от тех, кто на них "бесконечно посягает".

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.

"Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - заявил он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта между РФ и НАТО.

Рябков заметил, что якобы нельзя "бесконечно посягать" на интересы России и что "люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственной игре на повышение ставок, нет, но они могут оказаться в числе тех, кто полностью проиграет на этой площадке".

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства", - добавил он.

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По словам заместителя МИД РФ, если "кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение.".

Рябков добавил, что Россия и раньше была готова договариваться "только на равноправной и взаимоуважительной основе", с чем всегда якобы были проблемы у НАТО и его стран-членов.

"А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно", - резюмировал Рябков.