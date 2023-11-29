Российская армия убила в Украине уже 511 детей
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По состоянию на утро 29 ноября в Украине в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации погибли 511 детей. Еще 1148 получили ранения.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 29 ноября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 511 детей погибли и более 1148 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора уточнили, что эти цифры – не окончательные.
Больше всего детей пострадало:
- в Донецкой области – 492,
- Харьковской – 304,
- Херсонской – 139,
- Киевской – 129,
- Запорожской – 100,
- Николаевской – 97,
- Днепропетровской – 97,
- Черниговской – 72,
- Луганской – 67.
"28 ноября в результате обстрела г. Середина-Буда Шостинского района Сумской области погибла 7-летняя девочка", - добавили в Офисе генпрокурора.