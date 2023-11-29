Российская армия убила в Украине уже 511 детей

По состоянию на утро 29 ноября в Украине в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации погибли 511 детей. Еще 1148 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 29 ноября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 511 детей погибли и более 1148 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что эти цифры – не окончательные.

Читайте также: По данным Нацполиции из Харьковщины, депортировали более 500 детей

Больше всего детей пострадало:

в Донецкой области – 492,

Харьковской – 304,

Херсонской – 139,

Киевской – 129,

Запорожской – 100,

Николаевской – 97,

Днепропетровской – 97,

Черниговской – 72,

Луганской – 67.

"28 ноября в результате обстрела г. Середина-Буда Шостинского района Сумской области погибла 7-летняя девочка", - добавили в Офисе генпрокурора.