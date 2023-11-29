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Нардеп группы "За майбутнє" Лабазюк вышел из СИЗО, заплатив 40 млн грн залога, - источники

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Нардеп группы "За майбутнє" Лабазюк вышел из СИЗО, заплатив 40 млн грн залога, - источники
Народный депутат от группы "За майбутнє" Сергей Лабазюк, подозреваемый в попытке дать взятку Кубракову и Найему, вышел из СИЗО под залог 40 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источников в правоохранительных органах.

Нардеп был освобожден из-под стражи вчера, во вторник, 28 ноября. Размер залога составил 40 млн 260 тысяч гривен.

Теперь Лабазюк обязан сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями по делу и прибывать в милицию по первому вызову.

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Напомним, САП и НАБУ подозревают нардепа Лабазюка в попытке дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Высший антикоррупционный суд арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всю карманную мєлачь витрусілі...
  • Oleg Iavtushenko
    Треба цю заставу витратити на закупівлю дронів
  • Григорій Григорович
    пару днів назад Мадяр оголошував збір для війська на 36млн. збирали всією країною тиждень. а тут **** - вечером приговор - утром деньги, і здається не останні
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