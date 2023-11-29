ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС. ФОТОрепортаж (обновлено)
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера 28.11.2023, благодаря информации, предоставленной подпольем и неравнодушными местными жителями, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, известно о 5 ликвидированных чиновниках.
Издание ASTRA сообщает, что в результате удара были ликвидированы четыре сотрудника оккупационной полиции, еще 17 пострадали.
Большинство полицейских, работающих в этом отделе, приехали из России.
Так, 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров занимал должность "оперативника". На оккупированную Херсонщину приехал из Москвы.
36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева, получившая ранения, работала "старшим следователем", решила поехать работать на оккупированные территории Украины из Астрахани.
Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко работал в оккупационном отделе полиции старшим дознавателем. Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя.
Пострадавшая "начальник следственного отделения" 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, как и коллега Елена Голодяева, приехала из Астрахани.
В то же время среди пострадавших - и полицейские предатели, которые перешли на сторону РФ во время оккупации.
46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, пострадавшая в результате обстрела, окончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность "заместителя начальника отдела".
А ее коллега, младший лейтенант полиции 29-летний Николай Трубчанов, окончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной полиции россиян мужчина согласился работать "оперативником".