ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС. ФОТОрепортаж (обновлено)

28 ноября ВСУ нанесли удар по зданию в оккупированном селе Юбилейное (Херсонщина). Там проходило совещание рашистов, в результате чего были ликвидированы пять высокопоставленных чиновников РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера 28.11.2023, благодаря информации, предоставленной подпольем и неравнодушными местными жителями, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, известно о 5 ликвидированных чиновниках.

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Издание ASTRA сообщает, что в результате удара были ликвидированы четыре сотрудника оккупационной полиции, еще 17 пострадали.

Большинство полицейских, работающих в этом отделе, приехали из России.

Так, 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров занимал должность "оперативника". На оккупированную Херсонщину приехал из Москвы.

36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева, получившая ранения, работала "старшим следователем", решила поехать работать на оккупированные территории Украины из Астрахани.







Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко работал в оккупационном отделе полиции старшим дознавателем. Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя.







Пострадавшая "начальник следственного отделения" 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, как и коллега Елена Голодяева, приехала из Астрахани.

В то же время среди пострадавших - и полицейские предатели, которые перешли на сторону РФ во время оккупации.

46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, пострадавшая в результате обстрела, окончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность "заместителя начальника отдела".







А ее коллега, младший лейтенант полиции 29-летний Николай Трубчанов, окончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной полиции россиян мужчина согласился работать "оперативником".







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