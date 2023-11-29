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ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС. ФОТОрепортаж (обновлено)

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28 ноября ВСУ нанесли удар по зданию в оккупированном селе Юбилейное (Херсонщина). Там проходило совещание рашистов, в результате чего были ликвидированы пять высокопоставленных чиновников РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера 28.11.2023, благодаря информации, предоставленной подпольем и неравнодушными местными жителями, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, известно о 5 ликвидированных чиновниках.

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Издание ASTRA сообщает, что в результате удара были ликвидированы четыре сотрудника оккупационной полиции, еще 17 пострадали.

Большинство полицейских, работающих в этом отделе, приехали из России.

Так, 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров занимал должность "оперативника". На оккупированную Херсонщину приехал из Москвы.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 01

36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева, получившая ранения, работала "старшим следователем", решила поехать работать на оккупированные территории Украины из Астрахани.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 02

Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко работал в оккупационном отделе полиции старшим дознавателем. Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 03

Пострадавшая "начальник следственного отделения" 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, как и коллега Елена Голодяева, приехала из Астрахани.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 04

В то же время среди пострадавших - и полицейские предатели, которые перешли на сторону РФ во время оккупации.

46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, пострадавшая в результате обстрела, окончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность "заместителя начальника отдела".

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 05

А ее коллега, младший лейтенант полиции 29-летний Николай Трубчанов, окончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной полиции россиян мужчина согласился работать "оперативником".

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 06

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ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 07
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 08
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 09
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 10
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 11
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 12
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 13

Топ комментарии

  • Сергій Хоменко 6860486c
    Хай від одної назва України вони втрачають розум , та жах знищує їхні душі. Щоб скоти і в думках не мали пертись в Україну
  • Василь Воробець
    Йой,най буде,файно є
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ну тєпєрь рашисти нарадуюцца у кабзона...
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