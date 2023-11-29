У Зеленского падает рейтинг, в Киеве политическая грызня, - The Economist

Опрос, датированный серединой ноября демонстрирует, что доверие к президенту Владимиру Зеленскому упало до 32%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале издания The Economist.

Журналисты ознакомились с внутренними опросами, свидетельствующими, что "президент, которого когда-то хвалили за его роль в защите страны, был запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и беспокойством относительно направления движения страны".

"Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что меньше половины, чем ко все еще уважаемому генералу Залужному (+70%). ). Тот же опрос показывает, что господин Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если когда-нибудь столкнется со своим главнокомандующим", - отмечает The Economist.

По данным издания, 8 из 10 граждан Украины против самой идеи проведения выборов, которые должны были состояться в марте 2024 года. Президент также исключил их проведение, ссылаясь на военное положение.

"Но падение его рейтингов еще может убедить его изменить свое мнение", - отмечают авторы, добавляя, что российская пропаганда тоже воспользуется тем, что выборы не состоятся.

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В то же время The Economist рассказала о "трещинах" внутри страны, в частности, это касается военного и политического руководства государства. Отношения между Зеленским и Залужным издание называет "ужасными".

Источник издания в правительстве рассказал о "грызне" между политиками и военными: "Политики говорят, что их генералы - болваны, вышколенные в Советском Союзе. А генералы говорят, что политики болваны, которые им мешают".

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