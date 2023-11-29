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Украинские войска, по сути, становятся армией НАТО, - Кулеба

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Украинские войска, по сути, становятся армией НАТО, - Кулеба
Армия Украины является мощнейшей армией в Европе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса.

"Защищать Европу без Украины - это "неблагодарное дело". Это просто невозможно. ... У нас самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы становимся, по сути, армией НАТО относительно наших способностей и принципов управления", – отметил Кулеба.

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  • Олег Сиол 6472eccb
    Тобі вже вірить тільки зе, спустись в низи почуєшь думку щодо війська нато...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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  • Степан Лукашёв
    ****%н-фантазер, як і решта зеленьо-синіх...
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