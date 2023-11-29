Коломойский обращается в Европейский суд по правам человека

Адвокаты говорят, что национальные суды продолжают содержать Игоря Коломойского под стражей без какой-либо оправданной правовой цели.

Игорь Коломойский решил обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают содержать его под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека.

Об этом говорится в заявлении адвоката Александра Лысака.

Ниже приводим текст заявления адвоката:

"Мы с Игорем Валерьевичем Коломойским приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека.

Суды безосновательно продолжают заключение Игоря Валерьевича без наличия каких-либо доказательств того, что он может препятствовать тем или иным способом правосудию. Ему определен абсолютно неадекватный размер залога в сумме более 3 млрд. грн., который является рекордным в истории Украины. Украинские суды последовательно закрывают глаза на состояние здоровья Коломойского, страдающего диабетом, гипертонией, хроническим панкреатитом, атеросклеротической болезнью магистральных сосудов, стеатозом печени, холеостазом, мочекаменной болезнью, аортальной недостаточностью и состояние которого существенно ухудшается в условиях содержания, что подтверждают выводы авторитетных врачей. Национальные суды не способны объяснить почему исключительно содержание под стражей способно обеспечить надлежащее процессуальное поведение моего клиента и почему более мягкие меры предосторожности, такие как домашний арест со сдачей всех документов, дающих право выезда за границу, не подходят для такой цели.

Суды никак не реагируют на очевидную полную необоснованность подозрения, по которому Игоря Валерьевича обвиняют в имитации внесения в кассу Приватбанка 5,8 млрд. гривен в 2013 году, при том что весь оборот наличных средств Приватбанка на конец 2013 года составил 7,3 млрд. грн. Фактическое невнесение столь сумасшедшей суммы наличных средств заблокировало бы работу банка и привело бы к огромному кассовому разрыву. Более того, отсутствие такой суммы средств в кассе должно было быть мгновенно обнаружено государственной администрацией Приватбанка после его национализации или Нацбанком во время ежегодных инспекционных проверок банка, но никак не через 10 лет правоохранительным органом. Однако украинские суды не желают даже немного разобраться, какие же действительно "фантастические" и нереальные вещи инкриминируют моему Клиенту.

Также мы считаем, что такое "фантастическое" уголовное производство против Игоря Валерьевича и его заключение несет скрытые политические мотивы. Первый скрытый мотив объясняется созданием благоприятной и обещанной картинки "деолигархизации" перед обществом. Второй скрытый мотив заключается в невозможности работы Игоря Валерьевича над правовой стратегией возвращения национализированных у него активов. Возникло очень интересное совпадение, что только после заключения моего клиента украинские суды начали массово отказывать в исках об обжаловании национализации Укрнефти и Укртатнефти".

Дело Коломойского — что нужно знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путём. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили снизить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей домашним арестом. В то же время суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативным определением залога в 3,9 млрд гривен.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по определению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И.В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении непосредственного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца — до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативным определением залога 3 млрд 712 тыс. грн.