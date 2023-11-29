Российские диверсанты по 8-10 раз в месяц пытаются проникнуть через границу, - ОК "Північ"
Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, преимущественно подобные попытки фиксируют на границе Украины с Россией.
"Это территориальные границы Сумской и Черниговской областей. Что касается возможных попыток прорыва ДРГ, в первую очередь мы фиксируем такие попытки под прикрытием артиллерийского огня. И обычно диверсионно-разведывательным группам не удается пересечь государственную границу", - сказал спикер.
Зимой, по словам военного, деятельность диверсионно-разведывательных групп усложняется из-за погодных условий. В частности, легко узнать о попытках пересечения границы благодаря следам на снегу.
"По законам военного искусства, зимний период является самым сложным для ведения боевых действий. Следовательно, те, кто являются охотниками, поймут: для диверсионно-разведывательных групп это не слишком благоприятные условия. Затрудняется их маскировка, передвижение по территории, по следам можно определить попытки перехода государственного границы. Следовательно, зимний период добавляет сложности всем участникам боевых действий", - отметил Юрий Повх.
Но, несмотря на непогоду, говорит он, Вооруженные силы Украины продолжают охранять границу. Повх объяснил, что "зимние холода - это не повод для расслабления, потому что противник коварен".
"Не должно нас расслаблять наступление зимних холодов. Войска, как и летом, так и зимой, всегда начеку. Поскольку все понимают, что враг у нас самый худший, наверное, на этой Земле. Он коварен и будет использовать любые возможности для нанесения вреда Украине и украинским Вооруженным силам", - заявил военный.