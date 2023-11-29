ВСУ смогли оттеснить оккупантов, нанеся им тяжелые потери, это - большие победы для Украины, - Столтенберг
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявления в Брюсселе перед началом Совета Украина-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы также обсудим неотложные потребности, ситуацию на поле боя. И позвольте мне еще раз выразить свой глубокий восторг Вооруженными Силами Украины, политическим руководством, народом Украины, мужеством, которое вы демонстрируете с момента полномасштабного вторжения. И тем фактом, что вы смогли оттеснить российские войска с севера, востока и юга. А также нанесли тяжелые потери российским оккупантам. Это большие победы для Украины, и это результат вашей твердой решимости защищать свою страну и свою территориальную целостность", - подчеркнул он.
Столтенберг призвал не недооценивать Россию, поскольку интенсивные боевые действия продолжаются и нужно "быть готовыми к новым воздушным и ракетным ударам".
По словам генсека НАТО, важно, чтобы солидарность членов Альянса с Украиной "была продемонстрирована не только на словах, но и на деле", потому что это в интересах Украины и безопасности НАТО.
Он также отметил, что в ходе Совета Украина-НАТО будет обсуждаться поддержка пути Украины в Альянс.
"Эта встреча демонстрирует, что Украина движется все ближе и ближе к НАТО. На встрече мы обсудим, как мы можем поддержать ваш путь к членству в НАТО. Все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. И сейчас нам нужно обсудить путь вперед, усилия по реформированию и то, как НАТО может поддержать вас во введении этих реформ", - добавил Столтенберг.