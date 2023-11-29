Новости

ЕС передал Украине 300 тысяч боеприпасов из обещанного 1 млн, - Кулеба

1 65822
ЕС передал Украине 300 тысяч боеприпасов из обещанного 1 млн, - Кулеба
Украина получила 300 тысяч из обещанного Евросоюзом миллиона боеприпасов.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами в кулуарах Совета Украина-НАТО в Брюсселе, Кулеба призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией, напавшей на Украину в феврале 2022 года.

"Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что это обеспечит безопасность как Украины, так и самих стран НАТО.

Читайте также: ЕС должен обеспечить продажу боеприпасов для Украины из любых государств, - президент Латвии Ринкевич

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Автомобільна промисловість одної лише Німеччини виробляє 3.5 млн автомобілів на рік . !
    Автомобілів Карл !!!
    В 10 разів більше ніж увесь ЄС виробляє снарядів .
    Я не знаю як це коментувати .
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Українці вдячні за ДОПОМОГУ! Вони не плюють у тарілки тим, хто їм ДОПОМОГАЄ! А Зеля з дєрьмаком то зовсім інші особи, вони особисто відповідальні за персональні дії, які гадять Україні! Оманські інвестори, як вони є!
    Слава Україні!
  • Старый зольдат
    Шось єто бездарне чудо разговорилось. А шо трапилось? дЕрьмак дозволив рота відкрити?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости