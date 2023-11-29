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В мире снижается внимание к войне РФ против Украины - это фатально, - глава МИД ФРГ Бербок

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В мире снижается внимание к войне РФ против Украины - это фатально, - глава МИД ФРГ Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоена тем, что в мире снижается внимание к войне РФ против Украины.

Об этом пишет в Twitter Министерство иностранных дел Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В настоящее время внимание к Украине исчезает с поля зрения общественности - это фатально", - подчеркнула она.

По словам министра, РФ продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний щит Украины был крепким".

Бербок также отметила, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

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Она считает, что Совет Украина-НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.

"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в Трастовый фонд Украина – НАТО", - добавила глава МИД Германии.

Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Бо наше МЗС не просто мовчить, а прикриває звірства кацапів. Ні однієї вимоги скликати Раду Безпеки ООН, ні по одному обстрілу мирних та інфраструктурних об'єктів від України не було. Не кажучи вже, що про такі випадки говорять представники наших партнерів, але не Єрмаковське МЗС.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анналені Бербок за здоровий глузд та позицію-респект...
  • старий Сірко
    світ заробляе гроші на ці війні, всі курви такі як мадьяри, словенці та половина поляків підіграют Раші.але все зміниться як не дай Боже ми не встоїмо і московити вийдут на іх кордони,ЕС не вистаче туалетного папіру.всі суки будут у гімні бігати
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