Польские чиновники озвучили протестующим предложения по разблокированию границы с Украиной

Вчера, 28 ноября, новый руководитель Министерства сельского хозяйства Польши Анна Гембицкая в ходе личной встречи представила польским аграриям и протестующим предложения, которые должны завершить блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной.

В свою очередь новый министр инфраструктуры РП Альвин Гаядур анонсировал в среду встречу с протестующими из транспортной сферы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В ходе брифинга для СМИ Гембицкая заявила, что сложная ситуация на границе вызвана российской агрессией против Украины и "безответственной политикой ЕС", не замечающей проблем Польши и других приграничных стран. По ее словам, с аграриями она обсудила то, как Польша будет бороться на уровне ЕС за решения, которых требуют аграрии и перевозчики, а также решения на национальном уровне.

Касаясь требований аграриев, блокирующих границу с Украиной, министр предложила им доплату в размере 1 тыс. злотых (свыше 9 тыс. грн) к каждому гектару с кукурузой и увеличение фонда на низкопроцентные кредиты для аграриев на 2,5 млрд злотых (более 22, 5 млрд грн).

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Гембицкая отметила, что несколько вопросов еще нужно согласовать, но выразила надежду, что в среду удастся подготовить проект распоряжения по этому делу, которое будет рассмотрено на Совете министров.

Польский министр также отрицает, что польские протестующие блокируют гуманитарную помощь, продукты и так называемые опасные грузы (ADR) на границе.

"Мы не согласны с обвинениями в адрес фермеров и перевозчиков в блокировании гуманитарной помощи или товаров, которые необходимо быстро доставить в Украину", - подчеркнула польский министр.

Она отметила, что проведет срочные переговоры о требованиях протестующих с министром инфраструктуры и главой МВД Польши.

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В свою очередь, министр инфраструктуры Гаядур заявил, что в среду встретится с представителями транспортной сферы Польши по вопросу разрешения кризиса. Он отметил, что ключ к решению проблемы лежит в Киеве и Брюсселе.

Министр сообщил, что его заместитель Рафал Вебер проведет очередной раунд переговоров с представителями украинского правительства и Еврокомиссии.

"Надеемся, что украинская сторона проявит конструктивную позицию и исключит из системы электронной очереди в соответствии с требованиями польских перевозчиков транспортные средства, которые возвращаются без груза из Украины по крайней мере на двух пунктах пропуска - Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице", - подчеркнул Гаядур.

Тем временем более 20 польских неправительственных организаций обратились к президенту и премьер-министру Польши с призывом как можно скорее провести конструктивные переговоры, чтобы найти системное решение, которое устроит все стороны конфликта. Они также призвали протестующих прекратить блокаду границы, чтобы не было эскалации конфликта и попытаться решить проблему путем переговоров.

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"Блокада разрушает доверие и имидж Польши, которую в Украине считают главным союзником в борьбе с российским агрессором. Для украинской и мировой общественности это непонятный враждебный акт и отвержение украинского общества, борющегося за свободу и выживание", - подчеркивают польские организации.

По их мнению, протестующие имеют право на протест и защиту своих интересов, однако в свете войны в Украине избранная форма протеста может привести к "серьезным последствиям для военных усилий Украины и взаимоотношений между странами".