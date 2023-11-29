Россияне на Авдеевском направлении реже применяют авиацию, ставку делают на пехоту, - Штупун

Российские захватчики на Авдеевском направлении меньше применяют авиацию, увеличивая пехотные штурмы.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Он напомнил, что с 10 октября ВСУ уничтожили 8 российских штурмовиков Су-25, что заставило вывести авиацию за пределы досягаемости украинской противовоздушной обороны. Для ударов по прифронтовой территории российская армия применяет управляемые авиационные бомбы.

"Они (российские войска – Ред.) уменьшили количество фронтовой авиации, именно Су-25 штурмовиков дозвуковых, которых с 10 октября мы сбили восемь единиц. Также враг уменьшил количество применения вертолетов, в частности Ка-52 и Ми-24. А бьет именно издалека управляемыми авиационными бомбами из-за пределов того участка, куда достает наше ПВО", - заявил Штупун.

Спикер Таврического направления также отметил, что российские войска активизировали штурмовые пехотные операции.

"Они активизировали наземные пехотные атаки, местами применяют бронетехнику. И делают ставку на пехоту. Потому что человеческий ресурс у оккупантов достаточно мощный", - добавил он.

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