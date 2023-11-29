Россияне на Авдеевском направлении реже применяют авиацию, ставку делают на пехоту, - Штупун
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Он напомнил, что с 10 октября ВСУ уничтожили 8 российских штурмовиков Су-25, что заставило вывести авиацию за пределы досягаемости украинской противовоздушной обороны. Для ударов по прифронтовой территории российская армия применяет управляемые авиационные бомбы.
"Они (российские войска – Ред.) уменьшили количество фронтовой авиации, именно Су-25 штурмовиков дозвуковых, которых с 10 октября мы сбили восемь единиц. Также враг уменьшил количество применения вертолетов, в частности Ка-52 и Ми-24. А бьет именно издалека управляемыми авиационными бомбами из-за пределов того участка, куда достает наше ПВО", - заявил Штупун.
Спикер Таврического направления также отметил, что российские войска активизировали штурмовые пехотные операции.
"Они активизировали наземные пехотные атаки, местами применяют бронетехнику. И делают ставку на пехоту. Потому что человеческий ресурс у оккупантов достаточно мощный", - добавил он.