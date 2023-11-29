Россияне завезли на оккупированные территории "волонтеров", чтобы имитировать молодежные движения, - Нацсопротивление

Россияне завезли на временно оккупированные территории Украины псевдоволонтеров для имитации молодежных движений: их привлекают к митингам и пропаганде.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что на оккупированные территории на основе ротации ездят прокремлевские студенты из "Движения первых".

"Их привлекают к лечению оккупантов, организации постановочных митингов и пропаганде местного населения. В частности, они проводят уроки пропаганды в украинских школах с целью промывания мозгов украинским детям", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты завезли в Луганскую область учителей русского языка и литературы из Тюмени, - Центр нацсопротивления

В Центре национального сопротивления обещают, что каждый пропагандист ответствен за преступления против украинского народа. И напоминают, что о личных данных предателя или врага можно сообщить через чат-бот.