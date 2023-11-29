У Запада хватает политической воли для наращивания помощи Украине, однако есть логистические проблемы, - Кулеба
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба перед началом Совета Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"У меня нет оснований считать, что у Запада не хватает политической воли, чтобы наращивать помощь Украине. Но есть много чисто технической, очень профессиональной работы, которая должна быть выполнена, чтобы достигать результатов в этой сфере", - отметил министр.
Кулеба заявил, что не видит в этом недостатка воли.
"Но я вижу технические вопросы, требующие массы внимания и работы. Я поднимал этот вопрос на каждой встрече в Брюсселе вчера и буду поднимать его сегодня", - добавил глава МИД.
Министр отметил, что эти "узкие места" в логистике должны решать люди, обладающие специальными знаниями, понимающие, как используется и обслуживается оборудование, для чего нужны запчасти и как работают цепи поставок.
"Они (эти люди. – Ред.) должны встретиться и решить эту проблему. Иначе вся Европа будет оставаться незащищенной", – подытожил Кулеба.