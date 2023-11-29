Необходимо принять важные решения, чтобы закрепить Украину в ЕС и НАТО, – глава МИД Франции Колонна
9101
Украина может рассчитывать на поддержку Франции, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна во время встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Франции написала в своем Twitter.
"Провела переговоры с Дмитрием Кулебой на полях заседания министров НАТО в Брюсселе. Нам нужно принять важные решения, чтобы закрепить Украину в ЕС и НАТО. Она может рассчитывать на поддержку Франции", – говорится в сообщении.
Напомним, 29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина-НАТО.