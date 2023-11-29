Необходимо принять важные решения, чтобы закрепить Украину в ЕС и НАТО, – глава МИД Франции Колонна

Украина может рассчитывать на поддержку Франции, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна во время встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Франции написала в своем Twitter.

"Провела переговоры с Дмитрием Кулебой на полях заседания министров НАТО в Брюсселе. Нам нужно принять важные решения, чтобы закрепить Украину в ЕС и НАТО. Она может рассчитывать на поддержку Франции", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина-НАТО.

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