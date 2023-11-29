"Укроборонпром" отрицает поставки деталей для самолетов и вертолетов РФ из Украины, о которых ранее писали СМИ

Предприятия "Укроборонпрома" с 2014 года не работают с российскими компаниями, упоминавшимися накануне СМИ в материале об импорте украинских комплектующих для авиапромышленности РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении концерна.

"В ряде украинских СМИ со ссылкой на русскоязычное интернет-издание "Важные истории" (зарегистрировано в Латвийской Республике) появилась информация о том, что с января 2022 года по июль 2023 года российская компания "Авиа ФЭД сервис" импортировала в РФ компоненты для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий АО "Українська оборонна промисловість". Также указано, что продукция поставлялась через компании LINKER (ОАЭ) и "Бакайторг1" (Кыргызская Республика)", - говорится в сообщении.

"Укроборонпром" отметил, что предприятия, упомянутые в материале, - АО "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ГП "ХМЗ "ФЕД" и АО "Київський завод "Радар" - с 2014 года не работают с указанной компанией из РФ, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER и "Бакайторг1".

"Также сообщаем, что с начала полномасштабного вторжения предприятия АО "Українська оборонна промисловість" вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию. Собранные во время соответствующей проверки материалы были переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования", - отметили в концерне.

В "Укроборонпроме" напомнили СМИ о "многочисленных фейках, распространяемых рашистской пропагандой относительно деятельности украинской оборонки, и необходимостью тщательного фактчекинга материалов особенно во время полномасштабного вторжения".

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