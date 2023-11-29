Американские штаты получают более $27 млрд инвестиций от военной помощи Украине, - Reuters
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Такие данные получило агентство, ознакомившись с документами.
Так, в последние дни администрация Байдена распространила карты среди законодателей на Капитолийском холме, демонстрируя разбивку по штатам инвестиций на сумму 27 миллиардов долларов, которые Белый дом потратил на "закупку боеприпасов и транспортных средств" для нужд армии США и союзников.
Пенсильвания получила 2,4 млрд долларов – больше, чем любой другой штат – в виде заказов на производство оружия и боеприпасов, а также инвестиций для внедрения новых технологий.
При этом три из восьми республиканских членов Конгресса от Пенсильвании голосовали против военной помощи Украине.
В то же время, Техас получил 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия. В Техасе 18 из 25 представителей Республиканской партии США проголосовали против помощи Украине.
В Аризону поступило около 2,2 млрд долларов. Пенсильвания и Аризона являются колеблющимися ключевыми штатами, которые будут иметь решающее значение для Байдена в следующем году.
Согласно распространенным документам, компании в Арканзасе и Висконсине получили контракты на сумму более 1 млрд долларов.
Указано, что другие контракты на 18 миллиардов долларов распределены по производственным мощностям, расположенным более чем в 20 других штатах.