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Количество завезенных россиянами мигрантов из Азии на оккупированных территориях превысило 100 тыс., - Центр нацсопротивления

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Количество завезенных россиянами мигрантов из Азии на оккупированных территориях превысило 100 тыс., - Центр нацсопротивления
Россияне пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях и продолжают завоз мигрантов из Центральной Азии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В рамках политики замены коренного населения россияне завозят на оккупированные территории мигрантов из Центральной Азии. Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

"Заметим, что такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью ОПГ россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    З огляду на те що ці мігранти дуже добре розуміють куди вони приїхали і навіщо, вони є такими ж злочинцями як самі окупанти та колаборанти а тому підлягають такому ж покаранню, і якщо вони цього не усвідомлюють прикидаючись дурнями то наше МЗС через представництва у країнах з яких ці покидьки приїхали повинні розповсюджувати цю інформацію з використанням у тому числі і місцеві ЗМІ, аби потім для них не було "новиною" покарання за злочини та не казали щось на кшталт "наша хата з краю, я нічого не знаю"!!!
  • Вадим Карапіщенко
    кацапи є кацапи, так було з Донецькою та Луганською областями при срср. Тоді також на шахти та заводи масово завозились злочинці, які вже відсиділи або мали вибір або сісти або роботи.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські ублюдки завжди так поводились на окупованих ними територіях-це одна з їхніх ісконних лапотних скрєп...
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