Бербок о защите Украины: Необходимо создавать "зимний щит"
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Союзникам следует создать щит над Украиной на фоне атак РФ зимой
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Россия снова нацелилась на гражданскую инфраструктуру", - сказала Бербок в кулуарах первого заседания Совета НАТО-Украина.
По ее словам, обстрелы России по энергетической инфраструктуре Украины в прошлом году зимой оставили миллионы людей без электричества и отопления на длительное время.