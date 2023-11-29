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Бербок о защите Украины: Необходимо создавать "зимний щит"

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Бербок о защите Украины: Необходимо создавать "зимний щит"
Союзникам следует создать щит над Украиной на фоне атак РФ зимой

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Россия снова нацелилась на гражданскую инфраструктуру", - сказала Бербок в кулуарах первого заседания Совета НАТО-Украина.

По ее словам, обстрелы России по энергетической инфраструктуре Украины в прошлом году зимой оставили миллионы людей без электричества и отопления на длительное время.

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Топ комментарии

  • Ivanna Myroslavska
    Поки ви створите, то літо настане. Повчіться у тов. Кіма і у аятол як треба оперативно рашці допомагати.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Вже десятки разів треба створити "зимовий меч" аби відрубати рашистам саму змогу наносити удари по Україні, тоді й щит буде не так потрібен і на нього не буде потреби витрачати величезні кошти!!!
  • Amber
    Допомога украінцям потрібна , не сьогодні ,
    а ще вчора !!
    Тому потрібно менше це говорити , а вже допомагати ,
    щоби не було пізно 😠
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