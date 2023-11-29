Россияне очень плотно прикрыли Севастопольскую бухту РЭБом для защиты от атак Украины. Это видно даже из космоса. ФОТО

Российские захватчики, пытаясь оградить Севастопольскую бухту от украинских атак, используют очень мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они настолько сильны, что их работа видна даже из космоса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Так, средства РЭБ создают настоящие "засветы" на спутниковых снимках с технологией SAR.

К примеру, на снимке от 23 ноября виден именно такой "засвет".







А на снимке от 24 ноября удалось зафиксировать еще более мощные помехи.

"При этом именно 24 ноября в РФ сообщили о массированной атаке БПЛА в количестве десятков единиц по оккупированному Крыму", - отмечает издание.

Как пишут журналисты, относительно 23 ноября в РФ сообщали об атаке надводных дронов только утром 22 ноября, но возможно, что враг продолжил держать включенными средства РЭБ и на следующий день, была ли угроза другой атаки.

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При этом, как свидетельствуют снимки, оккупанты в Крыму не злоупотребляют включениями РЭБ, потому что, например, 28 ноября, "засветов" нет.

"В то же время на SAR-снимках за эти дни в оккупированном Крыму вокруг других объектов настолько активная работа российского РЭБ не зафиксирована, что говорит о максимальной концентрации самых мощных средств врага только в самом Севастополе", - добавили журналисты.