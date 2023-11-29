Столтенберг о F-16 для Украины: Поставки начнутся так быстро, как это возможно
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Поставки Украине современных истребителей F-16 начнутся так быстро, как это возможно.
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, поставки современных истребителей F-16, которые могут изменить ситуацию на поле боя в Украине, начнутся так быстро, как это возможно.