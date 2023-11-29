Венгрия не будет поставлять оружие Украине, чтобы "не продолжать войну", - Сийярто
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.
Он отметил, что Венгрия никогда не будет поставлять вооружение в Украину, поскольку "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".
Сийярто добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в октябре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выяснить, есть ли возможности для "мира в конфликте".
Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает более дружеские связи с Россией, выступая против европейских санкций в отношении Москвы и попыток ограничить импорт российской нефти и газа.
Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с Россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать поставки энергоносителей и бороться с инфляцией.