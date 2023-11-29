Венгрия не будет поставлять оружие Украине, чтобы "не продолжать войну", - Сийярто

Венгрия никогда не будет поставлять оружие Украине, потому что, если будет больше поставок оружия, война будет продолжаться еще дольше.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

Он отметил, что Венгрия никогда не будет поставлять вооружение в Украину, поскольку "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

Сийярто добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в октябре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выяснить, есть ли возможности для "мира в конфликте".

Читайте также: Венгрия будет блокировать выделение военной помощи Украине, - Сийярто

Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает более дружеские связи с Россией, выступая против европейских санкций в отношении Москвы и попыток ограничить импорт российской нефти и газа.

Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с Россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать поставки энергоносителей и бороться с инфляцией.