На конференции ООН по изменению климата Украина представит последствия подрыва Каховской ГЭС

На конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28), которая продлится с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае, экспозиция украинского павильона будет представлена тремя блоками: "Каховка", "Последствия" и "Восстановление".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"С 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае пройдет 28-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата — COP28. Украина во второй раз в истории представит на конференции свой павильон, чтобы показать масштаб экологического ущерба от войны и предложить способы предотвращения экоцида, актуальные всей планеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на конференции будут представлены инициативы Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Тематика павильона Украины выбрана в соответствии с 8 пунктом этой формулы - "Экологическая безопасность".

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Экспозиция украинского павильона будет представлена тремя смысловыми блоками.

Блок "Каховка" рассказывает об одной из самых больших рукотворных катастроф в истории человечества - подрыве дамбы Каховской ГЭС.

В блоке "Последствия" - информация о страшном вреде, который ежедневно наносит война.

Блок "Восстановление" демонстрирует, как украинцы, несмотря на травмы войны, пытаются как можно быстрее возрождать уничтоженное.

Материалы и экспонаты для павильона собирали со всей Украины, чтобы отразить, как война усложняет решение проблем, связанных с изменением климата.

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"Площадка СОР28 предназначена не только для того, чтобы показать последствия войны для окружающей среды и климата. Это место объединения и привлечения международного сообщества для достижения справедливости и мира. Цели Украины на СОР28 - адвокация Декларации об окружающей среде и продолжение международного диалога по анонсированной Президентом Украины на COP27 Глобальной платформе оценивания ущерба, нанесенного войной. Несмотря на войну Украина завершает развитие своей климатической архитектуры и последовательно выполняет свои климатические обязательства. На СОР28 планируем объединить вокруг нашей страны еще больше партнеров для зеленого будущего Украины и всего мира", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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