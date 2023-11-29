Новости

F-16 изменят ситуацию "к лучшему", усилив возможности Украины на поле боя, - Столтенберг

2 15112
F-16 изменят ситуацию "к лучшему", усилив возможности Украины на поле боя, - Столтенберг
Истребители F-16, на которых сейчас учатся украинские пилоты, усилят возможности Украины и помогут наносить большие потери оккупантам на поле боя.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они усилят украинские возможности, чтобы увеличить российские потери. Также F-16 помогут усилить украинскую ПВО", – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что нет какого-то одного типа оружия, способного кардинально изменить ситуацию на поле боя

"В то же время нам надо осознать, что это (F-16 – ред.) не "серебряная пуля". Нет одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию на поле боя. Это вопрос применения многих возможностей, которые работают одновременно, чтобы подвинуть россиян. Мы должны готовиться к долгой и тяжелой битве", – добавил генсек НАТО.

Читайте также: Столтенберг о F-16 для Украины: Поставки начнутся так быстро, как это возможно

Топ комментарии

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Все залежить від їх кількості та наявності саме новітніх *********** до них, бо щоб там не казали, а один у полі не воїн та сто старих кляч не замінять одну молоду кобилу!
  • vita gunesh
    Коли?????
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Тому щури-кроти-зрадники та мородери з ОПи та іньших владних кабінетів активізувалися. Їм терміново потрібне внутрішне протистояння в Україні!!! Куратори фсб з ******* нервують, тиснуть на кротів в Україні.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости