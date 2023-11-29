F-16 изменят ситуацию "к лучшему", усилив возможности Украины на поле боя, - Столтенберг

Истребители F-16, на которых сейчас учатся украинские пилоты, усилят возможности Украины и помогут наносить большие потери оккупантам на поле боя.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они усилят украинские возможности, чтобы увеличить российские потери. Также F-16 помогут усилить украинскую ПВО", – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что нет какого-то одного типа оружия, способного кардинально изменить ситуацию на поле боя

"В то же время нам надо осознать, что это (F-16 – ред.) не "серебряная пуля". Нет одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию на поле боя. Это вопрос применения многих возможностей, которые работают одновременно, чтобы подвинуть россиян. Мы должны готовиться к долгой и тяжелой битве", – добавил генсек НАТО.

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