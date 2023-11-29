Слухи о якобы раздоре между Зеленским и военными - это российская пропаганда, - Стефанчук
4 80160
Спикер Рады Руслан Стефанчук отрицает наличие конфликта между президентом Владимиром Зеленским и военным руководством Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью Politico.
"Никогда не было ни одного случая напряжения между политическим и военным руководством (Украины. - Ред.)", - отметил глава парламента.
Стефанчук сказал, что Россия использует инсинуации в целях раскола Киева после начала полномасштабного вторжения.
По его словам, слухи о якобы раздоре распространяют "российские каналы", назвав их "российской пропагандой".
Напомним, ранее издание The Economist обнародовало материал, в котором рассказало об ужасных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Также СМИ сообщило о конфликтах в руководстве Украины.