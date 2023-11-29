ЕС ожидает выполнения условий САП и изменений в отборе судей для выделения макрофинансовой помощи Украине в декабре

Европейская Комиссия завершает оценку невыполненных условий, которые Украина должна осуществить до завершения программы макрофинансовой помощи ЕС в 2023 году, что позволит выделить последний транш этой помощи в декабре на сумму 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Альберто Фернандес-Диес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Примечательно, что важнейшие из них относятся к сфере верховенства права. Некоторые примеры - усиление САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), а также изменения в отборе судей в Украине", - сказал он во время презентации пилотного мониторинга выполнения Украиной программ МВФ и ЕС консорциумом RRR4U в Киеве.

Как уточнили представители консорциума, относительно подбора судей и САП реесь идет о принятии одобренных 21 ноября в первом чтении законопроектов: №10140-д с поправками к закону "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законодательные акты по усовершенствованию процедур судейской карьеры и №100 - о повышении институциональной независимости САП.

Читайте также: Украина выполнила почти все требования ЕС для начала переговоров о вступлении, - фон дер Ляен

Как отметили в RRR4U, необходимо принять законопроект о криминализации контрабанды №5420, который был одобрен в первом чтении в середине июля этого года.

"Итак, мы рассматриваем макрофинансовую помощь не только как инструмент, который поможет Украине справиться с трудностями платежного баланса, с которыми она сталкивается, но и как способ поощрения и стимулирования реформ, которые стали актуальнее с тех пор, как Украина стала страной-кандидатом в прошлом году", – заметил Фернандес-Диес.

Читайте также: "Усталости" от войны среди стран ЕС нет. Поддержка Украины продолжится, - Боррель

Он подчеркнул, что тот же принцип обусловленности будет применен в программе Украинского фонда на сумму 50 миллионов евро на 2024-2027 годы, которая сейчас готовится, и эти условия будут изложены в так называемом "Плане Украины", который сейчас обсуждается с целой группой министерств Украины.

"Условия, которые будут отражены в Плане, по существу и содержанию не будут отличаться от того, что мы уже имеем в области макрофинансовой помощи... Это положит начало новой эре, новой эпохе, так сказать, "обусловленности" со стороны Украины, которая будет тесно связана с путем вступления страны в ЕС", - отметил Фернандес-Диес.

По его словам, цель – помочь Украине сохранить ее финансовую стабильность, а также побудить власти страны провести для этого полезные реформы, находясь в тесном контакте с другими донорами и МВФ.

Читайте также: С начала года Украина получила $35 млрд финансовой поддержки, а потребности до конца года составляют $45 млрд, - глава НБУ Пышный