Словакия продлит запрет на импорт украинской агропродукции и ужесточит правила транзита, - СМИ

29 ноября правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо приняло решение продлить запрет на импорт агропродукции из Украины и ужесточить правила транзита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.

Отмечается, что кроме пшеницы, кукурузы, семян и подсолнечника запрет распространяется на импорт меда, сахара, солода и сои.

Согласно предложению министра сельского хозяйства Польши Ричарда Такача, транзит всей другой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправки будут опломбированы.

Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в частности из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.

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