Словакия продлит запрет на импорт украинской агропродукции и ужесточит правила транзита, - СМИ
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29 ноября правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо приняло решение продлить запрет на импорт агропродукции из Украины и ужесточить правила транзита.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.
Отмечается, что кроме пшеницы, кукурузы, семян и подсолнечника запрет распространяется на импорт меда, сахара, солода и сои.
Согласно предложению министра сельского хозяйства Польши Ричарда Такача, транзит всей другой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправки будут опломбированы.
Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в частности из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.