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Блокада польско-украинской границы неприемлема, Украина и ЕС не могут быть заложниками, - еврокомиссар Валеан

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Блокада польско-украинской границы неприемлема, Украина и ЕС не могут быть заложниками, - еврокомиссар Валеан
Украина и Европейский Союз не могут быть "заложниками" польских перевозчиков, продолжающих блокировать польско-украинскую границу.

Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, эта ситуация "неприемлема". Она добавила, что Еврокомиссия оставляет за собой право вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение правил и законов.

"В поиске решения нет добросовестности... и почти полное отсутствие привлечения польских властей... которые должны обеспечивать соблюдение законов на границе", - подчеркнула Валеан.

"Хотя я поддерживаю право людей на протест, нельзя брать в заложники весь Евросоюз, не говоря уже об Украине, которая сейчас находится в состоянии войны, блокируя наши внешние границы", - добавила еврокомиссар.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    право людей на протест... це. звичайно. законне право. але треба розуміти межу - блокувати кордони воюючій країні якій агресори вже заблокували морські шляхи... це якось дивно.... можна ще блокувати пожежні машини. щоб вони не їхали на пожежу. швидкі можна теж блокувати. щоб вони не їхали на виклики.... це теж право на протест й воно важливе.... в будь якому випадку... але воно не може бути важливішим за здоровий глузд...
  • Tommy Lee
    З таким підходом, будете ви ще, поляки, колись блокувати кацапські танки.

    Але вони на вас, дурнуватих, не зважатимуть. Тьху!
  • Maksim Perepelitca
    Ну а якось змусити поляків виконувати рішення ЄС , у компетенції керівництва ЄС чи ні . ?
    Ну там - через санкції , чи штрафи , чи щось інше . !! Доки це буде продовжуватись .?
    Якщо існують якісь правили , мають же ж існувати і покарання за їх порушення , чи не так ?
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