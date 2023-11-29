Россия впервые не вошла в Исполнительный совет ОЗХО

Россия впервые не вошла в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного на 28-й конференции государств - участников организации.

Как отмечается, Россия получила 65 голосов при требуемом минимуме в 66 голосов. От Восточно-Европейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

28 конференция стран-участниц ОЗХО продолжается в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.

Читайте также: Россия ведет кампанию по дезинформации о химическом оружии в Украине, - заявление 52 делегаций ОЗХО