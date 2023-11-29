Кулеба: НАТО отвечает категорическим "нет" на все намеки на усталость от войны, поддержка Украины будет увеличиваться
Об этом Кулеба сообщил на брифинге для украинских СМИ в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытыми дверями я услышал - и все это услышали и отметили - категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категорическое "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - подчеркнул Кулеба.
Он уточнил, что его коллеги не просто это констатировали, а реально подтверждали, что помощь Украине не только увеличится, но и продолжится. Это "было лучше, чем ожидалось", - добавил Кулеба.
"Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и не может идти. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал", - заявил Кулеба.