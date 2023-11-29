Кулеба: НАТО отвечает категорическим "нет" на все намеки на усталость от войны, поддержка Украины будет увеличиваться

За закрытыми дверями глава МИД Украины Дмитрий Кулеб заверил, что НАТО не может устать от войны в Украине, помощь будет продолжаться и увеличиваться.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге для украинских СМИ в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытыми дверями я услышал - и все это услышали и отметили - категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категорическое "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что его коллеги не просто это констатировали, а реально подтверждали, что помощь Украине не только увеличится, но и продолжится. Это "было лучше, чем ожидалось", - добавил Кулеба.

"Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и не может идти. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал", - заявил Кулеба.

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